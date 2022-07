Schräger Vogel bei Live im Grünen am Samstag: Kay Ray FOTO: Christian Behrens up-down up-down Volles Programm bei Live im Grünen Stammgäste und Newcomer auf der Osnabrücker Büdchen-Bühne Von Matthias Liedtke | 05.07.2022, 14:37 Uhr

Unter dem Motto „Live im Grünen“ präsentiert das Osnabrücker Plattenlabel Timezone seit 2015 alljährlich ein buntes Programm auf der nach ihm benannten Bühne am Büdchen am Westerberg – in diesem Jahr wieder bis in den September hinein.