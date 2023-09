Von Remarque bis Feminismus Littera-Lesungen in der Buchhandlung zur Heide in Osnabrück Von Thomas Wübker | 04.09.2023, 09:31 Uhr Auch aus den Werken von Erich Maria Remarque wird in der Littera-Reihe in Osnabrück gelesen. Foto: db/dpa up-down up-down

An drei Abenden im September und Oktober werden in der Littera-Reihe der Buchhandlung zur Heide in Osnabrück aktuelle Fragen der Gegenwart diskutiert. Antworten soll auch Erich Maria Remarque liefern.