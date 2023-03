Liest für Osnabrück: Literaturstar Cornelia Funke. Foto: Michael Orth up-down up-down Lesungen in ganz Osnabrück Literaturfestival zum Friedensjahr stellt die Frage: Wie wollen wir in Zukunft leben? Von noz.de | 24.03.2023, 11:13 Uhr

Am Piesberg, im Botanischen Garten oder im Ledenhof: Vom 22. bis 28. April veranstaltet das Literaturbüro Westniedersachsen mit diversen Kooperationspartnern an spannenden und ungewöhnlichen Orten in Osnabrück und im Umland das Literaturfestival „UmWelten – Wie wollen wir leben?“