Diese fünf Titel gehen in diesem Jahr ins Rennen um den Preis der Litera-Tour Nord. Im Osnabrücker Ledenhof wurden sie von (von links) Jens Peters (Literaturbüro), Bastian Lenzen und Kathrin Bruhn (Buchhandlung zur Heide) sowie Kai Bremer und Benjamin Krutzky (Germanistisches Kolloquium) vorgestellt. Foto: Matthias Liedtke up-down up-down Fünf Autoren im Rennen Litera-Tour Nord präsentiert fünf Autoren in Osnabrück – Publikum kann abstimmen Von Matthias Liedtke | 19.10.2022, 18:12 Uhr

Das dritte Mal fühlt sich an wie eine Premiere: Nachdem die beiden ersten Jahre, in denen die „Litera-Tour Nord“ auch in Osnabrück Station gemacht hat, noch ganz im Zeichen der Corona-Pandemie gestanden haben, hoffen die Veranstalter nun, diese weitestgehend ausblenden zu können.