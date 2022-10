Absperrung Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall am Sonntag Linienbus kollidiert mit Bahnschranke in Osnabrück und | 03.10.2022, 12:03 Uhr Von Dietmar Kröger dpa | 03.10.2022, 12:03 Uhr

Ein Linienbus ist in Osnabrück mit einer Bahnschranke an der Atterstraße kollidiert. Bei dem Unfall am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr gab es keine Verletzten, wie die Polizei am Montag mitteilte.