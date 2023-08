Alle fünf Aufzüge werden erneuert Geduld, bitte: Lift-Neubau im Hauptbahnhof Osnabrück dauert bis 2024 Von Julia Bertram | 05.08.2023, 14:05 Uhr Die Aufzüge im Osnabrücker Hauptbahnhof werden nach und nach erneuert. Foto: Julia Bertram up-down up-down

Die Erneuerung der Aufzüge im Hauptbahnhof in Osnabrück stellt mobilitätseingeschränkte Reisende vor Probleme. Viele Osnabrücker fragen sich, wieso der Neubau der Lifte so viel Zeit in Anspruch nimmt.