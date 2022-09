Über Geld spricht man nicht. Einer der Gründe, warum sich so viele Menschen angesichts hoher Energiekosten schwer damit tun, finanzielle Hilfsangebote anzunehmen? Symbolfoto: imago-images/Ute Grabowsky/photothek.net up-down up-down Osnabrücker Experte im Interview Lieber gegen den Baum als aufs Amt? Warum Menschen sich für Armut schämen Von Cornelia Achenbach | 05.09.2022, 16:34 Uhr

Die gestiegenen Kosten für Heizung, Strom und Lebensmittel bringen viele Menschen an ihre finanziellen Grenzen. Es gibt zwar verschiedene Hilfsangebote, doch längst nicht jeder will diese annehmen. Dr. Christoph Hutter, Leiter der Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatung im Bistum Osnabrück, erläutert, warum Armut so eng mit Schamgefühlen verbunden ist.