Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Das Foto entstand beim Besuch eines Panzerbataillons. Foto: dpa/Ann-Marie Utz up-down up-down Brief an den Verteidigungsminister Lieber Boris, schaffe Frieden in der Ukraine: Osnabrücker Promis appellieren an Pistorius Von Wilfried Hinrichs | 07.02.2023, 16:43 Uhr

25 prominente Osnabrücker, darunter Preisträger, Vertreter der Religionen, Gelehrte und Künstler, haben in einem Brief an Verteidigungsminister Boris Pistorius appelliert, sich „mit Diplomatie, Besonnenheit und Vernunft“ für ein Ende des Krieges in der Ukraine einzusetzen.