Als Brigitte Kantehm aus Lingen 36 Jahre alt war, starb ihr Mann. Mit vier Kindern blieb sie allein zurück. Irgendwann sehnte sie sich nach einem neuen Partner. Sie fand ihn, doch glücklich wurde sie nicht. Ihre Tochter ergriff die Initiative, dachte sich einen Nickname aus und meldete die Mutter in einem Chatroom an. Aus Brigitte Kantehm wurde Jana12. So richtig wusste sie nicht, was anschließend zu tun war, doch dann sprach mottoguzzi sie an. „Irgendwie fand ich den Namen gut“, sagt sie. Sie antwortete, er schickte ein Foto, sie schrieben sich jeden Tag. Schon nach zwei Wochen trafen sich die beiden zum ersten Mal. „Aber ich wusste schon vorher, dass er es ist“, sagt Brigtitte Kantehm. 13 Jahre lang ist sie jetzt mit ihrer Internetbekanntschaft zusammen. „Und es war Liebe auf den ersten Chat“, sagt sie.

Vertrautheit im Netz

Schnell entwickelte sich zwischen Jana12 und mottoguzzi eine echte Vertrautheit. Das Paar schaffte es, die Intimität aus dem Internet auch ins reale Leben zu übertragen. Das gelingt aber nicht immer. Der Soziologe Kai Dröge beschäftigt sich seit drei Jahren in einem Forschungsprojekt der Universität Lausanne und des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main mit dem Thema Online-Dating. Er weiß, dass am Ende auch die große Enttäuschung stehen kann. „Gerade die erste Begegnung ist eine heikle Situation“, sagt Dröge. Durch die nicht sichtbare Körpersprache, das fehlende visuelle Gegenüber, spiele die Vorstellungskraft im Internet eine große Rolle, um das Bild des Online-Partners zu vervollständigen. Oft stimmt dieses Bild aber nicht mit der Realität überein. Gerade diese Situation sei dann ein einschneidendes und auch irritierendes Erlebnis, so Dröge. Denn plötzlich sei die vorher gespürte Vertrautheit weg.

Anonymität führt zu Offenheit

Oft sind Menschen im Internet viele schneller offener und ehrlicher im Umgang miteinander als in der Realität. Das liege zum einen an der Anonymität und zum anderen eben an der sich schnell entwickelnden Vertrautheit, sagt Dröge. Dieses Phänomen beschreibt auch der 46-jährige Stephan Wellenbüscher aus Osnabrück. Nach einer gescheiterten Beziehung meldete er sich vor fünf Jahren bei einer Dating-Plattform an. Große Erwartungen hatte er nicht, er wollte einfach mal schauen, was so geht. Also lud er ein Foto hoch, legte sich ein Pseudonym zu, beantwortete ein paar Fragen über sich und wartete ab. Vier oder fünf Frauen meldeten sich bei ihm, die meisten habe er allerdings schon anhand des Fotos aussortieren können. Doch eine Frau war dabei, die gar kein Profilbild hatte und auch sonst nicht viel von sich preisgab. Doch das, was sie schrieb, gefiel Stephan Wellenbüscher. „Das fand ich ganz nett“, sagt er. Etwa zweieinhalb Monate schrieben sich die beiden, bevor sie sich zum ersten Mal trafen. Schon in der Zeit habe sich eine Vertrauensbasis entwickelt und was aufgebaut. „Ich hatte Schmetterlinge im Bauch“, beschreibt er das Gefühl. Heute sind die beiden seit viereineinhalb Jahren ein Paar und inzwischen verheiratet.

Doch der Makel bleibt

Immer mehr Menschen aus allen Gesellschafts- und Altersgruppen suchen ihr Glück im Netz. Online-Dating ist inzwischen gesellschaftlich akzeptiert. Viele Paare sprechen offen darüber, dass sie sich im Internet kennengelernt haben. Und trotzdem glaubt Dröge daran, dass dieser Form des Kennenlernens immer noch ein Makel anhafte. Das liege auch daran, wie der Partnerschaftsmarkt initiiert werde, so Dröge. Die Darstellung mit Profilbild und vielen privaten Informationen habe einen gewissen eBay-Effekt. „Eine Interviewpartnerin sagte mir mal, es sei ein bisschen so wie auf dem Viehmarkt“, sagt Dröge. Markt und Liebe – zwei Faktoren, die eigentlich nicht zusammenpassen– werden auf Dating- und Partnerschaftsplattformen vermischt. „Deshalb glaube ich, der Makel bleibt“, sagt Dröge. „Es sei denn, es ändert sich grundlegend etwas an unserem Verständnis von Liebe.“

