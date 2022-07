Ein Bild aus dem Schlossgarten in Osnabrück: Die Mülleimer laufen über, der Dreck liegt auf den Wegen und sammelt sich auf den Grünflächen. FOTO: Elvira Parton (Archivfoto) up-down up-down Straffes Programm am Dienstag Letzte Ratssitzung vor den Ferien: Wieviel ist ein sauberes Osnabrück wert? Von Dietmar Kröger | 04.07.2022, 16:10 Uhr

Der CDU-Antrag für eine „Initiative für eine gepflegte Stadt“ liest sich nüchtern und sachlich, obwohl er es in sich hat und sicherlich von dem einen oder anderen Bürger beim Anblick überquellender Mülleimer, zugewachsener Fuß- und Radwege und Dreck in den Rabatten krasser formuliert werden würde. Der Osnabrücker Rat wird in seiner Sitzung am Dienstag das Thema zu diskutieren haben.