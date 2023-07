Die Baustelle in der Ameldungstraße am Schölerberg in Osnabrück. Foto: Michael Gründel up-down up-down Transportleitung wird saniert Letzte Phase der Bauarbeiten an der Ameldungstraße in Osnabrück Von Marcus Alwes | 20.07.2023, 14:07 Uhr

Die Bauarbeiten an der Ameldungstraße am Schölerberg in Osnabrück gehen in die letzte Phase. Nachdem inzwischen alle betroffenen Haushalte an ein neues Wasserverteilnetz angeschlossen worden sind, saniert die SWO Netz ab Montag, 24. Juli 2023, eine wichtige Transportleitung zwischen dem Hochbehälter am Schölerberg und der Innenstadt.