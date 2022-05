Auf Lesereise: (von links) Moderatorin Charlotte Milsch mit den „queeren“ Autoren Armin Wühle und Kadir Özdemir. FOTO: Jörn Martens Lesung bei „Gay in May“ Diskussion in Osnabrück: Sind „queere“ Charaktere in der Literatur nur Deko? Von Matthias Liedtke | 29.05.2022, 14:29 Uhr

Sollten „queere“ Figuren in der Literatur sichtbarer gemacht und differenzierter dargestellt werden? Um diese und andere Fragen ging es bei einer „Gay in May“-Lesung in der Osnabrücker Lagerhalle.