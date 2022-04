FOTO: Thomas Osterfeld Autor Dimitrij Kapitelmann im Rathaus Lesung zum Ukraine-Krieg in Osnabrück im Spannungsfeld zwischen Literatur und Politik Von Matthias Liedtke | 02.04.2022, 15:09 Uhr

Wie wollen wir über den Krieg in der Ukraine sprechen? Bei einer Veranstaltung des Literaturbüros Westniedersachsen im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses wird deutlich, dass es darauf keine so klare Antwort gibt. Im Mittelpunkt steht der Roman „Eine Formalie in Kiew“ des ebendort geborenen Autors Dmitrij Kapitelman.