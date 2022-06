Was ist Aufklärung? Schauspieler Thomas Sarbacher (vorne, im Hintergrund Kommentator Hanjo Kesting) liest Kant in Osnabrück. FOTO: Hermann Pentermann Lesereihe im Remarque-Hotel Vorreiter des Völkerrechts: Wer war Immanuel Kant? Von Matthias Liedtke | 01.06.2022, 10:28 Uhr

Was können wir wissen, was hoffen und was sollen wir tun? Diese philosophischen Grundfragen der menschlichen Existenz beschäftigen uns bis heute. Woher sie kommen, darüber klärte eine Literaturveranstaltung im Osnabrücker Remarque-Hotel auf.