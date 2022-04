Das Autorenteam hat sich „Das Wunder von Uerdingen“ ausgesucht, jenes 7:3 im Viertelfinal-Rückspiel des Europapokals der Pokalsieger, dass Bayer 05, die Mannschaft von Kalli Feldkamp, nach einer unglaublichen Aufholjagd innerhalb einer halben Stunde gegen Dynamo Dresden drehte – und das nach einer 0:2-Hinspielpleite und einem 1:3-Rückstand in der Grotenburg-Kampfbahn. Man mag geteilter Meinung über die Rangfolge der Spiele sein. Und dass die Partie Charlton Athletic gegen Huddersfield Town von 1957 auf Platz 17 auftaucht, mag ebenfalls verwundern. Aber das macht die Lektüre ja so interessant und spannend, legendäre Fußballspiele in Erinnerung zu rufen. Detailgetreu, mit vielen Fakten und Stimmen von Zeitzeugen sowie Betrachtungen auch aufsehenerregender DDR-Spiele, wird dieses Buch zu einem wunderbaren Lesevergnügen.