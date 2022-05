FOTO: Christoph Beyer Geschäfte bleiben erreichbar Leitungsarbeiten nach Maiwoche in der Fußgängerzone Osnabrück Von Michael Schwager | 21.05.2022, 13:09 Uhr

Nach dem Abbau der Maiwochen-Buden beginnen die Stadtwerke Osnabrück (SWO Netz) am Montag in einer Woche mit Leitungsarbeiten in der Großen Straße.