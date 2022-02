Nach mehr als 30 Jahren verlässt Birgit Westermann die psychologische Familienberatungsstelle am Straßburger Platz. FOTO: Michael Gründel Leiterin geht nach 25 Jahren in den Ruhestand Beratungsstelle für Familien in Osnabrück: Erlebnisbedarf führt zu permanenter Hetze Von Cornelia Achenbach | 26.02.2022, 16:45 Uhr

33 Jahre lang hat Birgit Westermann in der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Trägerschaft des Bistums Osnabrück gearbeitet, 25 Jahre lang hat sie selbige geleitet. Was hat Familien vor 20 Jahren bewegt, was bewegt sie heute? Und wann haben Eltern den größten Beratungsbedarf? Das erläutert die Diplom-Psychologin im Gespräch mit unserer Redaktion.