„Bitte sagen Sie jetzt nichts.“ „Wenn Sie hier mal reinschlüpfen wollen...“ „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.“ Diese Sätze haben sich in das kollektive Humor-Gedächtnis der Deutschen eingebrannt. Wie kein anderer hat es Vicco von Bülow alias Loriot verstanden, seinen Landsleuten aufs Maul zu schauen und sie zu parodieren. Diese Qualität ist auch Jahrzehnte nach der Entstehung dieser Sketche immer noch gefragt. Es sind Klassiker geworden.

Herr Müller-Lüdenscheidt und die Ente

Nun wagt sich die Leipziger Pfeffermühle in ihrem Programm „Die Ente bleibt draußen“ an die Sketche des großen Meisters. Die Ente des Herrn Müller-Lüdenscheidt in der Badewanne wird also ebenso auf die Bühne gebracht wie die Eheberatung, das Ei, die Parkgebühren, die Herrenmode, oder der Lottogewinner Erwin Lindemann, der mit dem Papst eine Boutique in Wuppertal eröffnen möchte. Oder wie war das noch gleich?

Der Auftritt der Leipziger Pfeffermühle in der Osnabrück-Halle beginnt am Montag, 9. Oktober, um 20 Uhr. Tickets und Infos unter www.osnabrueckhalle.de.