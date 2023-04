In Deutschland werden rund 200.000 ukrainische Kinder in Schulen unterrichtet, die vor dem Krieg geflohen sind. Lehrer berichten von Problemen im Unterricht. Foto: dpa up-down up-down Schlafen, toben, totale Verweigerung Schüler aus der Ukraine im Unterricht: Das erleben Lehrer in der Schule , Dominik Bögel und | 23.04.2023, 05:59 Uhr Von Dirk Fisser Lars Laue | 23.04.2023, 05:59 Uhr

Die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge gilt in der Öffentlichkeit gemeinhin als Erfolgsgeschichte. Was aber Schulpersonal aus Klassenzimmern in Deutschland berichtet, klingt manchmal ganz anders. Wir haben uns unter Lehrern umgehört.