Den Aufsichtrat der Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft OPG bilden sechs Ratsmitglieder und Finanzvorstand Horst Baier. Die Grünen haben Anne Hüttl und Jens Meier entsandt, für die SPD sind Heiko Panzer und Roswitha Pieszek dabei. Die Stühle der bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Katharina Pötter und von Björn Meyer bleiben in Zukunft leer. Die beiden sehen kleine Vertrauensbasis mehr für eine Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Ingo Hoppe und Technik-Leiter Karl-Heinz Ellinghaus. Nach einer Entscheidung der rot-grünen Mehrheit im Aufsichtsrat behalten die Leiter ihre Posten, müssen aber 40 Prozent ihrer Beraterhonorare an die OPG abführen.

Horst Baier erklärte, da der Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern bestehe und in seiner Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt sein dürfe, müsse eine Wiederbesetzung erfolgen. Baier: „Wenn die CDU, der das Benennungsrecht zusteht, freiwillig verzichtet, ist dies ein willkürliches Verhalten und bedeutet einen freiwilligen Verzicht auf den Minderheitenschutz.“ Die Mandate würden dann ohne Berücksichtigung der CDU neu verteilt.

Katharina Pötter und CDU-Fraktionschef Fritz Brickwedde werfen Rot-Grün in einer Erklärung vor, die Affäre unter den Teppich kehren zu wollen. Die Geschäftsführer hätten durch das Verheimlichen ihrer Nebentätigkeiten massiv gegen arbeitsvertragliche Pflichten verstoßen und den Aufsichtsrat hintergangen. „Es handelt sich dabei nicht um eine Kleinigkeit, die man mit einer Geldzahlung beiseiteschieben kann“, so Pötter. Jens Meier könne auch nicht von einer „zweiten Chance“ sprechen. Pötter spielt damit auf Ellinghaus an, der schon 2005 wegen eines Nebenjobs in die Kritik geraten war.

Falsch seien Meiers Aussagen, es gebe „keine belastbaren Gründe“ für eine Entlassung. Die Rechtsgutachten seien differenzierter und zeigten die Kündigungsmöglichkeiten und die Risiken, so Pötter. Angesichts der Schwere der Vorwürfe wäre die Kündigung „die einzig verantwortbare Lösung“ gewesen.

Die Entlassung hätte für die OPG kein wirtschaftliches Risiko bedeutet, so Brickwedde. Das operative Geschäft hätte umgehend den Stadtwerken übertragen werden können. „Hier verfügt man über das nötige kaufmännische Know-how und durch die guten Verbindungen über die Möglichkeit, schnell auch das technisch notwendige Wissen zu erhalten“, sagte Brickwedde. „In dieser Übergangsphase hätte man ausreichend Zeit gehabt, zwei neue Geschäftsführer zu finden.“

Die CDU bekräftigte ihre Kritik an der Informationspolitik von Finanzchef Baier und Oberbürgermeister Pistorius. „Es kann nicht sein, dass der Oberbürgermeister und zweite Geschäftsführer der OPG seit Herbst 2011 informiert waren und die Entscheidungsträger fünf Monate im Unklaren gelassen werden“, heißt es in der CDU-Erklärung.