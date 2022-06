Bereit zum Sprung? Die Neuzugänge der Sportfreunde Lechtingen mit (v.l.) Michael Krone, Markus Fischer, Mirko Schleibaum und Thomas Vossenkämper. FOTO: Elvira Parton up-down up-down Lechtingen erlebt Umbruch Neuenkirchen und Bohmte ganz vorne? Von Malte Schlaack | 04.08.2011, 16:41 Uhr

In den vergangenen Jahren hatten die Spitzenteams in der Kreisliga Nord in schöner Regelmäßigkeit ein Problem: Sie konnten noch so gut spielen, am Ende der Saison stand der Quakenbrücker SC oder Quitt Ankum an der Tabellenspitze. Jetzt spielen die beiden „Übermannschaften“ in der Bezirksliga, und damit ist der Weg frei für eine spannende Saison. Wofür auch taktische Umstellungen in vielen Mannschaften sorgen könnten.