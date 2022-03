Denns Biomarkt am Weidencarree: Marktleiter Jonas Kronsbein und zwei Mitarbeiterinnen präsentieren die „Too Good To Go“-Tüten. FOTO: Alexander Hans Lebensmittelverschwendung und Umweltschutz Wie Du mit der App „Too Good To Go“ in Osnabrück Lebensmittel retten kannst Von Alexander Hans | 12.03.2022, 08:45 Uhr

Zu viele Lebensmittel werden in Deutschland weggeworfen und damit verschwendet. Die App „Too Good To Go“ bietet eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken - und gleichzeitig Essen zu Schnäppchenpreisen zu ergattern. Auch in Osnabrück erfreut sich die App immer größerer Beliebtheit.