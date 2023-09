Eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Mindener Straße in Osnabrück war gegen 11.34 Uhr am Sonntag in Brand geraten. Der Bewohner, ein nach Polizeiangaben 32-jähriger Mann, wurde durch Verbrennungen schwer verletzt. Er hatte nach Angaben der Polizei mit Spiritus hantiert und dabei eine Zigarette geraucht.

Lebensgefahr konnte am Sonntag nicht ausgeschlossen werden. Auch ein Nachbar wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, aber als unverletzt wieder entlassen.

Die Feuerwehr konnte gegen 13 Uhr ihre Löscharbeiten beenden. An dem Mehrparteienhaus entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro, es ist allerdings noch bewohnbar.