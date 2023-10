Technischer Defekt Lastwagen verliert an der A30-Abfahrt Harderberg seinen Auflieger Von Anke Schneider | 16.10.2023, 15:12 Uhr Ein Lkw hat am Montagmorgen seinen Auflieger, der mit Kies beladen war, verloren. Foto: NWM-TV up-down up-down

An der A30-Abfahrt Harderberg in Richtung B51 hat ein Lkw am Montagmorgen seinen Auflieger verloren. Die Abfahrt und die angrenzende Unfallstelle waren bis etwa 13 Uhr gesperrt.