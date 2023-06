Logo NEO Seinen gezielten Phaser-Schüssen kann im Schwarzlicht und Kunstnebel der Lasertag-Arena Osnabrück keiner entkommen: Aaron Erk (Codename ADSler) aus Belm. Foto: Jörn Martens up-down up-down Lasertag-Arena Osnabrück Aaron Erk aus Belm gehört zu den besten Lasertag-Spielern der Welt Von Sebastian Stricker | 20.06.2023, 06:09 Uhr

Aaron Erk spielt Lasertag in Osnabrück, seit er ein Kind ist. Fast jede freie Minute verbringt der 19-Jährige in der Arena an der Rawiestraße – und ist unter seinem Codenamen „ADSler“ längst eine Lasertag-Legende: Denn an die Highscores des Schülers aus Belm kommt weltweit kaum jemand ran.