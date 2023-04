Schon ein Hingucker: Die Lasershow auf dem Jahrmarkt wurde vor und nach dem Feuerwerk inszeniert. Foto: Christian Senft up-down up-down Feuerwerk mit Extras Lasershow beim Osnabrücker Jahrmarkt: Das sagen die Zuschauer Von Rainer Lahmann-Lammert | 01.04.2023, 11:27 Uhr

Vor und nach dem Feuerwerk auf dem Osnabrücker Jahrmarkt gab es an diesem Freitagabend mehrminütige Lasershows. Dabei wiesen die Projektoren in Richtung Innenstadt. Wir haben die Zuschauer gefragt, was sie besser finden.