„Auf ein Wort“ mit MdL Frank Henning (von links), dem Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (alle SPD) am 04.10.2022 im Theater am Domhof Osnabrück. Foto: David Ebener ***Stichworte*** #LTW22CUOS, Auf-ein-Wort, Politik, Wahl, Wahlkampf, Theaterfoyer, Foyer, dam-archiv Foto: David Ebener up-down up-down Gegen „Merz-Populismus“ SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil warnt in Osnabrück vor sozialer Spaltung Von Matthias Liedtke | 05.10.2022, 15:28 Uhr

Noch einmal bekam die SPD vor der Landtagswahl am Sonntag was auf den Deckel – natürlich nur in Form von auf Bierdeckeln notierten Publikumsfragen an die beiden Osnabrücker Direktkandidaten Frank Henning und Boris Pistorius und ihren Gast, den SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil.