Vasiliy Borisov arbeitet ehrenamtlich in der Möbelwerkstatt der Osnabrücker Möwe. Er ist arbeitslos und froh, etwas zu tun zu haben, auch wenn er dafür aktuell kein Geld bekommt. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Rückkehr in die Normalität Langzeitarbeitslos trotz Arbeitswillen: Für manche ist die Osnabrücker Möwe die letzte Chance Von Sandra Dorn | 17.01.2023, 05:44 Uhr

Warum gibt es in Osnabrück immer noch Arbeitslose, wo doch Arbeitskräfte überall händeringend gesucht werden? Wer das verstehen will, muss zur Möwe am Hauswörmannsweg fahren. Die gemeinnützige GmbH versucht Menschen in Arbeit zu bringen, die niemand sonst einstellen will. Menschen wie Vasiliy Borisov.