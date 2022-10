Nichts zu feiern hatte am Sonntagabend die Linkspartei: Schon mit der ersten Hochrechnung war klar, dass es mit dem Einzug in den Landtag nichts werden würde. Foto: Johannes Kleigrewe up-down up-down Landtagswahl 2022 Niedersachsen Große Enttäuschung am Wahlabend bei der Linkspartei in Osnabrück Von Johannes Kleigrewe | 09.10.2022, 20:56 Uhr

„Wir wussten, dass es nicht gut steht“, resümierte Lukas Foppe, als sich der erste Schock gelegt hatte. Dass die Linkspartei den Einzug in den Landtag am Sonntagabend aber so deutlich verpasste, überraschte die Parteimitglieder bei der Wahlparty in der Osnabrücker Lagerhalle dann doch.