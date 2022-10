Jubiliert und hat auch allen Grund dazu: Frank Henning, SPD-Kandidat im Wahlkreis Osnabrück-Ost, als er die erste Prognose der Wahlergebnisse um 18 Uhr sieht. Foto: Andre Havergo up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 SPD-Kandidaten gewinnen in der Stadt Osnabrück, Grüne überflügeln die CDU Von Arne Köhler | 09.10.2022, 22:27 Uhr

Nicht nur auf Landesebene hat die SPD bei der niedersächsischen Landtagswahl am Sonntag trotz leichter Verluste einen deutlichen Sieg erzielt. Auch in Osnabrück setzten sich die beiden sozialdemokratischen Wahlkreiskandidaten durch. Boris Pistorius und Frank Henning verteidigten jeweils ihre Direktmandate. Die CDU verlor mit einer Ausnahme den zweiten Platz an die Grünen.