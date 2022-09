Bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen treten im Wahlkreis Osnabrück-West (78) acht Direktkandidaten gegeneinander an. Symbolfoto: Sebastian Stricker/Colourbox.de/Stadt Osnabrück Geodaten up-down up-down Landtagswahl 2022 in Niedersachsen Wofür stehen die Direktkandidaten im Wahlkreis Osnabrück-West (78)? Von Sebastian Stricker | 19.09.2022, 08:15 Uhr

Am 9. Oktober 2022 ist Landtagswahl in Niedersachsen. Im Wahlkreis Osnabrück-West (78) treten acht Direktkandidaten gegeneinander an. Was sind ihre wichtigsten Standpunkte? Antworten in Clips und Kurznachrichten.