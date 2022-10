Am Sonntag wird in Niedersachsen der neue Landtag gewählt. Symbolfoto: imago images/Rüdiger Wölk up-down up-down Landtagswahl 2022 Niedersachsen Das sind die Wahl-Ergebnisse im Landkreis Osnabrück Von Nadine Sieker | 04.10.2022, 14:21 Uhr | Update vor 21 Min.

Niedersachsen wählt am 9. Oktober 2022 einen neuen Landtag. Welche Kandidaten aus den Wahlkreisen im Landkreis Osnabrück zieht in den Landtag ein? Wer zieht über die Landesliste ein? Alle Ergebnisse und Grafiken finden Sie am Wahlabend hier.