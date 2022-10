Frank Henning bejubelt sein Wahlergebnis bei der Landtagswahl 2022. Foto: Andre Havergo up-down up-down Landtagswahl 2022 in Niedersachsen Hattrick für Henning: SPD gewinnt beide Direktmandate in Osnabrück Von Sebastian Stricker | 09.10.2022, 20:44 Uhr | Update vor 5 Min.

Die SPD Osnabrück feiert bei der Landtagswahl 2022 einen Sieg auf ganzer Linie. Beide Wahlkreise in der drittgrößten Stadt Niedersachsens gehen an die Sozialdemokraten: Abgeordneter Frank Henning verteidigt sein Direktmandat in Osnabrück-Ost, Innenminister Boris Pistorius in Osnabrück-West. Auch bei den Zweitstimmen liegt die Partei vorn.