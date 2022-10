„Wählen gehen“ steht auf dem Gehsteig nahe des Hauptbahnhofes in Osnabrück. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 ist noch bis 18 Uhr Zeit dazu. Foto: Niklas Golitschek up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 Liveticker: Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale in Stadt und Landkreis Osnabrück geöffnet und | 09.10.2022, 16:00 Uhr | Update vor 27 Min. Von Nico Buchholz Nadine Sieker | 09.10.2022, 16:00 Uhr | Update vor 27 Min.

Heute ist Landtagswahl in Niedersachsen. Wir sind für Sie in Stadt und Landkreis Osnabrück unterwegs, um Sie im Liveblog auf dem Laufenden zu halten. Hier finden Sie am Abend Ergebnisse, Stimmen und Analysen zum Wahlausgang.