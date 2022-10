Spitzenkandidierenden Nemir Ali und Annahita Maghsoodi sind stolz auf ihre Leistung Foto: Julia Weßling up-down up-down Ergebnis der Landtagswahl 2022 Nach der Wahlniederlage: Das sagt die FDP in Osnabrück zum Wahlergebnis Von Julia Weßling | 09.10.2022, 21:20 Uhr

Eine lange Zitterpartie hat die FDP in Osnabrück an diesem Wahlabend durchlebt. Aber ob nun im Landtag vertreten oder nicht - in die Zukunft blickt man mit junger Parteibasis zuversichtlich. Aber strukturell müsse sich etwas ändern. Was die FDP zum Wahlergebnis in Osnabrück sagt.