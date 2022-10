Bodo Suhren, AfD-Kreisvorsitzender aus Belm, ist über das Osnabrücker Ergebnis enttäuscht. Foto: Jörn Martens up-down up-down Landtagswahl 2022 Niedersachsen AfD kommt in Osnabrück nicht in Tritt Von Wilfried Hinrichs | 09.10.2022, 21:05 Uhr

Die AfD bleibt in Osnabrück trotz leichter Zugewinne eine Randpartei. „Natürlich sind wir mit dem Ergebnis in Osnabrück nicht zufrieden“, sagte Kreisvorsitzender Bode Suhren am Wahlabend.