Das Fahrsicherheitstraining des Landkreises Osnabrück in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht soll Motorradfahrern mehr Sicherheit auf der Straße geben FOTO: imago-images.de/Westend61 Landkreis Osnabrück bietet Sicherheitstraining Wo Motorradfahrer unter anderem das richtige Bremsen üben können Von Anke Schneider | 03.03.2022, 19:56 Uhr

Der Landkreis Osnabrück und die Landesverkehrswacht bieten auch in diesem Jahr wieder ein Motorradsicherheitstraining an. Von Ende März bis Anfang Juni finden 16 Kurse statt, in denen rund 160 Bikerinnen und Biker geschult werden können.