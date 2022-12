Eine Energiesperre droht, wenn der Rückstand für Privatpersonen bei mehr als 200 Euro liegt. Wer seine Energierechnung nicht bezahlen kann, könnte im kommenden Jahr durch einen neuen Härtefallfonds Unterstützung bekommen. Foto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Entscheidung am Montag Landkreis Osnabrück will Energie-Härtefallfonds einrichten Von Jean-Charles Fays | 18.12.2022, 14:00 Uhr

Energieversorger in der Region rechnen im kommenden Jahr angesichts steigender Energiekosten mit einem deutlichen Anstieg an Zahlungsausfällen. Um Strom- und Gassperren zu verhindern, will der Landkreis Osnabrück nun Menschen in finanzieller Notlage helfen und einen Energie-Härtefallfonds einrichten. Eine Entscheidung fällt der Kreistag am Montag.