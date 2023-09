Bundesweiter Warntag Wo und wann am Donnerstag in Stadt und Landkreis Osnabrück die Sirenen heulen Von Anke Schneider | 11.09.2023, 14:48 Uhr Donnerstag ist bundesweiter Warntag, an dem sich auch Stadt und Landkreis Osnabrück beteiligen. Wann heulen die Sirenen in unserer Region? Foto: imago images/Wolfgang Maria Weber up-down up-down

Der Landkreis Osnabrück beteiligt sich am bundesweiten Warntag, bei dem am Donnerstag, 14. September, die Sirenen auch im Osnabrücker Land getestet werden. In ganz Deutschland wird um 11 Uhr der Sirenenalarm ausgelöst und um 11.45 Uhr Entwarnung signalisiert. Im Kreisgebiet sind 103 Sirenen in 16 Kommunen dabei.