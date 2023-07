Die Angebotsmieten sind im Landkreis Osnabrück deutlich gestiegen. Der Miet-Atlas unserer Redaktion zeigt aber, wo man in unserer Region weiterhin günstig wohnen kann. Foto: dpa/Paul Zinken up-down up-down Miet-Atlas 2023 für die Region 19 Prozent in vier Jahren: Mieten im Landkreis Osnabrück explodieren Von Frank Wiebrock | 19.07.2023, 05:30 Uhr

Schlechte Zeiten für Wohnungssuchende: Die Angebotsmieten sind im Osnabrücker Land in den vergangenen vier Jahren um 19 Prozent gestiegen – und damit stärker als in der Stadt. Trotzdem sind die Preise für Mietwohnungen in Osnabrück weiterhin höher als im Umland. Der Miet-Atlas zeigt, wo man im Osnabrücker Land am günstigsten wohnt und wo die Mieten am stärksten steigen.