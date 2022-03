Der Kreistag hat am Montag Hilfen für mehr als 1000 erwartete Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis Osnabrück beschlossen. Das Bild zeigt Geflüchtete nach ihrer Ankunft mit einem Sonderzug in Hannover. FOTO: Ole Spata/dpa Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge beschlossen Landkreis Osnabrück nimmt 38 Millionen Euro neue Schulden auf Von Jean-Charles Fays | 14.03.2022, 21:00 Uhr

Für die erwarteten mehr als 1000 Ukraine-Flüchtlinge in diesem Jahr stellt der Landkreis Osnabrück Hilfen von mehr als sieben Millionen Euro bereit, wie der Kreistag am Montag beschlossen hat. Insgesamt verschuldet sich der Kreis um 38 Millionen Euro. Was der Landkreis in diesem Jahr mit unserem Steuergeld macht.