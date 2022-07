Am 11. Juli wird die erste Kreistagssitzung im Livestream übertragen. FOTO: Archiv/Gert Westdörp up-down up-down Online-Angebot im Landkreis Osnabrück Kreistagssitzung wird erstmals per Livestream übertragen Von Anke Schneider | 06.07.2022, 16:17 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Politik in der Vergangenheit in größere Säle ausgewichen. Mit der Rückkehr in die angestammten Räumlichkeiten ist eine Neuerung verbunden: Erstmalig können politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger die Sitzung per Livestream verfolgen, der auf YouTube übertragen wird.