Vier Termine an zwei Tagen Landkreis Osnabrück bietet Impfungen mit Novavax an Von Rainer Lahmann-Lammert | 11.03.2022, 18:44 Uhr

Der Landkreis Osnabrück bietet in der kommenden Woche vier Impfaktionen mit dem Novavax-Impfstoff an. Verabreicht wird das Vakzin am 16. März in Georgsmarienhütte-Holzhausen und Wallenhorst sowie am 17. März in Belm und Bramsche.