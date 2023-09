Seit 40 Jahren in der Lagerhalle Wie politisch ist Musik? Martina Scholz war der erste weibliche DJ Osnabrücks Von Anika Sterna | 18.09.2023, 07:10 Uhr Martina Scholz von der Lagerhalle in Osnabrück, hier im Spitzboden der Veranstaltungsstätte. Foto: Michael Gründel up-down up-down

Als erster weiblicher DJ legte Martina Scholz in den 1980ern in der Osnabrücker Lagerhalle auf. Für Frauen und die queere Community ist sie eine Wegbereiterin. Was hat sie in 40 Jahren bei der Lagerhalle erlebt?