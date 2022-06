Die 30 Meter lange Lücke in der 716 Meter langen Lärmschutzwand in der Auffahrt von der B68 auf die A1 Richtung Bremen ist wieder geschlossen. FOTO: Autobahn Westfalen/Birgit Kunz Nach Lkw-Unfall auf der Auffahrt Beschädigte Lärmschutzwand an der A1 bei Osnabrück ist repariert Von Anke Schneider | 21.06.2022, 16:56 Uhr

Die Autobahn Westfalen hat eine beschädigte Lärmschutzwand in der Anschlussstelle Osnabrück-Nord repariert. Durch einen Lkw-Unfall in der Auffahrt von der B68 auf die A1 in Fahrtrichtung Bremen war das 716 Meter lange Bauwerk auf einer Länge von 30 Metern stark beschädigt worden.