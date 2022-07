Vom 5. bis zum 15. Oktober werden südlich der Bahn im Bereich Piesberger Straße Schallschutzwände aufgestellt. Das teilt DB-Sprecher Egbert Meyer-Lovis mit. Bis zum 26. November sind Bauarbeiten südlich der Bahn parallel der Straße „In der Strothe“ und an der Silberberger Straße vorgesehen.

Wegen der örtlichen Gegebenheiten werden die Schallschutzwände vom Gleis aus errichtet. Dazu wird in den Nachtstunden von 22 Uhr bis 6 Uhr ein Gleis gesperrt, kündigt die Bahn an. Zudem werde der Zugbetrieb eingeschränkt.

Der Bahnübergang „Landwehrstraße“, der sich in der Nähe des Baufeldes befindet, wird vom 5. Oktober bis zum 26. November jeweils von 22 Uhr bis 6 Uhr komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die im Baustellenbereich tätigen Arbeiter werden beim Herannahen von Zügen durch eine automatische Rottenwarnanlage mit Typhonen gewarnt. Diese Warnsignale sind sehr laut, und die Bahn bittet um Verständnis für diese Lärmbelästigung. Sie weist aber darauf hin, dass diese Lautstärke gesetzlich vorgeschrieben sei, um die Arbeiter zu warnen.

7,5 Mio. für Osnabrück

Seit 1999 wird die „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ von der Bundesregierung gefördert. Damit wurde erstmals die finanzielle Möglichkeit geschaffen, Schallschutz auch an vorhandenen Schienenwegen zu realisieren. Nach Auskunft von Egbert Meyer-Lovis stehen aktuell mit dem Programm jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Für den Schallschutz in Osnabrück würden rund 7,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das Geld fließt nicht allein in Lärmschutzwände. Neben dem aktiven Schallschutz werde für rund 340 Wohnungen der passive Schallschutz überprüft, heißt es in der Pressemitteilung der Deutschen Bahn AG.