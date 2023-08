Am linken Arm trägt Olena Pankevych ein Armband, dessen Schlichtheit kaum auf seine symbolische Wucht schließen lässt. Es ist nicht irgendein Stahl, den Olena an einem Lederband am Handgelenk trägt: „Hier ist das ukrainische Nationalwappen“, sagt die junge Frau und zeigt die Gravur auf dem zwei Zentimeter langen Stahlstück. Dann schiebt sie das Armband ein wenig nach hinten, hinter das Tattoo am Handgelenk: Auch da trägt die junge Frau das Wappen ihrer Heimat; spätestens der russische Überfall hat die Ukrainer zu glühenden Patrioten gemacht. Der Stahl aber entstammt der letzten Produktion im Asow-Stahlwerk in Mariupol, bevor der blutige Kampf um die Stadt begann.

Drei Monate lang tobte der Kampf um Mariupol. Zuletzt hatten sich die in der Stadt verbliebenen ukrainischen Soldaten des Asow-Regiments zusammen mit Zivilisten in den Bunkern unter dem Asow-Stahlwerk verschanzt, bis zur Kapitulation im Mai 2022. Doch das Stahlwerk war zum Symbol für den Kampfeswillen der Ukrainer geworden – daran erinnert das Armband. Für 40 Dollar ist es verkauft worden, mit dem Erlös wurden Drohnen für das ukrainische Militär finanziert.

Den Westfälischen Frieden neu denken

Olena erzählt das in wenigen knappen Worten, trotzdem schwingt mit, wie wichtig es ihr ist, die Geschichte ihres Landes zu erzählen, auch und gerade im Labor Europa. 30 junge Menschen aus ganz Europa sind dafür nach Osnabrück gekommen, um sich unter dem Titel „rethinking dialogues“ mit den Ideen des Westfälischen Frieden auseinanderzusetzen.

Olena hat den anderen aus ihrem Tagebuch vorgelesen, hat sie teilhaben lassen an ihren Gedanken zum Krieg und an den Schicksalen, die dieser Krieg erzeugt. Sie selbst lebt zwar in Vilnius, studiert dort Politikwissenschaften. Aber sie besucht regelmäßig ihre Heimatstadt Lviv und ihren Freund in Kiew. Am Labor Europa nimmt sie teil, weil sie sich für Geschichte interessiert. Und Osnabrück kannte sie durch ihre Beschäftigung mit dem Westfälischen Frieden. „Ich habe darüber im Studium ein Essay geschrieben.“

Gäste aus ganz Europa – und Nigeria

Andere Teilnehmer des Labors Europa bringen keine so konkreten Vorkenntnisse mit. Aber das Projekt hat sie nach Osnabrück gelockt – aus Portugal und Litauen, aus Frankreich und Polen. Genaugenommen geht der Aktionsradius sogar über Europa hinaus: Ife Adesina zum Beispiel studiert in Litauen, stammt aber aus Nigeria. Sie arbeitet mit Kima Petrosyan aus Armenien und Francisca Mazeda aus Portugal an einem Videoprojekt, in dem das Trio Wege aus den Blasen der sozialen Medien aufzeigt. Dafür haben sie ein Skript geschrieben, Kima hat die Regie übernommen, Ife und Francisca sind die Darsteller, und gedreht wird, logisch, an Schauplätzen in Osnabrück.

Bereits zum zweiten Mal hat die Stadt Osnabrück in Kooperation mit der Egerland-Stiftung junge Menschen zu Labor Europa eingeladen. War 2018 das Europäische Jahr des kulturellen Erbes der Anlass, das Labor einzurichten, will das internationale Projekt diesmal den Geist der Verhandlungen zum Westfälischen Frieden und deren epochale Bedeutung erfahrbar machen und unter dem Aspekt der Kommunikation in künstlerische Aktion umzusetzen.

Dafür gibt es nicht das eine Labor, sondern deren vier. Im Akzisehaus befasst sich das Labor Geschichte mit Krieg und Frieden in der europäischen Geschichte – begreiflicherweise ein Thema mit erschreckend aktuellem Bezug.

Duftender Stadtplan von Osnabrück

In den Räumen der Hase 29 treffen sich das Labor Medien und Spiele mit der Kollaboration von Kima, Ife und Francisca und die bildenden Künstler. Zuzanna Ziytek aus Warschau erstellt etwa einen duftenden Stadtplan von Osnabrück. „Das ist meine Leidenschaft neben dem Studium“, sagt sie und zeigt eine Batterie an Fläschchen neben ihrem Laptop. Daraus mixt sie Düfte, die sie mit bestimmten Orten in Osnabrück assoziiert, und um den Besuchern die Orientierung auf ihrem duftenden Stadtplan zu geben, zeigt sie die jeweiligen Orte in 360-Grad-Aufnahmen.

Einen derart direkten Bezug zu Osnabrück wird das Performance-Labor vermutlich nicht herstellen. Dort stehen kulturelle Praktiken im Fokus, die im Verschwinden begriffen sind. Da erzählt ein Teilnehmer aus Irland von den Läden für Videospiele, die es kaum noch gibt, weil Spiele längst aus dem Netz heruntergeladen werden. Mit den Läden verschwindet allerdings auch ein Forum für Kommunikation und Austausch.

Die Ukrainerin Anna Kulida hingegen berichtet von Mittsommernachtsfeiern in ihrer Heimat – uralte Bräuche, die in die Zeit der Kiewer Rus zurückreichen und in vorchristliche Zeiten. „Es geht darum, die Natur zu feiern und das, was die Natur uns gibt“, sagt sie. Und natürlich geht es um ihre Nation, um ukrainische Identität, auch wenn sie seit sechs Jahren in der niederländischen Partnerstadt Osnabrücks, in Haarlem, lebt.

Wie aus solchen Gegensätzen eine Performance wird? Leiter Simon Niemann weiß es noch nicht. Aber die Ideen der Teilnehmer sind stark, die Kunsthalle an sich ist inspirierend – beste Voraussetzungen für ein gutes Ergebnis. Am Samstag, 26. August, während der Kulturnacht stellen die vier Labore vor, was sie erarbeitet haben.