Sophia Theodorides nimmt es locker. Klar, sie probt in diesen Tagen zu Zeiten auf der Hauptbühne des Theaters am Domhof, wo sie sich sonst im Hotelzimmer auf dem Sofa läge. Aber in erster Linie empfindet sie mit ihrem Bühnenpartner James Edgar Knight mit. „Es tut mir leid für den Kollegen“, sagt die Sopranistin.

Werbung muss sein: Eine Tafel weist im Theaterfoyer auf die anstehende Musiktheater-Premiere hin. Foto: Steve Weber Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Knight sollte in der Premiere von Verdis Oper „La Traviata“ die Rolle des Alfredo übernehmen, also des Mannes, in den sich die Titelgestalt Violetta verliebt, die wiederum Theodorides verkörpert. Kurz vor der Premiere muss sie sich auf einen neuen Partner einstellten: Knight ist erkrankt und kann die Premiere nicht singen. Was für den australischen Tenor sicher ähnlich tragisch ist wie der Ausgang der Oper.

In solchen Momenten laufen im „KBB“, im Künstlerischen Betriebsbüro, die Drähte heiß: Innerhalb kürzester Zeit muss Ersatz gefunden werden. Das hat geklappt: Bereits am Mittwoch, einen Tag nach Knights Ausfall, reiste der Tenor Sung Min Song an. „Morgens saß er im Zug, um 15 Uhr stand er bereit für die Anprobe der Kostüme“, sagt Regisseur Matthias Oldag. James Knight misst an die zwei Meter; diese Gardemaß bringen nur wenige Tenöre mit. Mit einem Video von den Proben hat sich der Einspringer in die Inszenierung eingegroovt, „um seine Auf- und Abgänge zu sehen“, sagt Oldag, zusätzliche Proben erschließen ihm die Inszenierung.

Mehrarbeit fürs ganze Ensemble

Oldag sieht die Umbesetzung nicht ganz so entspannt, wie seine Hauptdarstellerin. „Durch die zusätzlichen Proben gehen Ruhephasen verloren“, sagt er. Außerdem „springt man zurück in Szenen, die eigentlich schon fertig geprobt waren.“ Das bedeutet Mehrarbeit fürs ganze Ensemble: für die Sängersolisten, für den Chor, fürs Orchester, fürs Regieteam. Und natürlich für die Mannschaft hinter der Bühne, für Licht-, Ton- und Bühnentechniker, Inspizienten und so weiter.

Debüt in Osnabrück: Sophie Theodorides in der Titelrolle der Oper „Lucia di Lammermoor“. Foto: Stephan Glagla Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Immerhin: „Sung Min Song passt wunderbar“, sagt Oldag, und Theodorides nickt zustimmend. „Außerdem ist es toll, wie kollegial und zugewandt das Ensemble mitmacht.“ Einspringer zu integrieren, ist eben auch Teil des Theateralltags. Ja, die Ausnahme kann sogar zum Karrieresprungbrett werden.

Mehr Informationen: Theater Osnabrück: Infos und Tickets zu „La Traviata“ größer als Größer als Zeichen Premiere: Samstag, 30. September, 19.30 Uhr im Theater am Domhof. Die nächsten Vorstellungen: 4., 20., 22. und 31. Oktober jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen ab November, letzte Aufführung am 5. März 2024. Tickets und weitere Infos: hier klicken.

Das hat Theodorides selbst erlebt. Ihr brillantes Rollendebüt als Lucia in Gaetano Donizettis Oper „Lucia di Lammermoor“ am Theater Osnabrück hat ihr den Weg auf wichtige Opernbühnen geebnet: Die Rolle hat sie in Düsseldorf gesungen, in Essen und in Zürich. „Besser geht es nicht“, kommentiert Oldag das. Jetzt debütiert Theodorides als Violetta, und damit erklimmt sie, was Dramatik und Ausdruck angeht, das nächste Level. Und als Sprungbrett dient wiederum das Theater Osnabrück.