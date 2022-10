Am 6. Oktober ist der Bundesfinanzminister zu Gast in Osnabrück. Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Auftritt am 6. Oktober Bundesfinanzminister Christian Lindner unterstützt FDP Osnabrück im Landtagswahlkampf Von Finja Jaquet | 04.10.2022, 15:38 Uhr

Gerade noch rechtzeitig vor der Landtagswahl hat sich prominenter FDP-Besuch in der Hasestadt angekündigt: Bundesfinanzminister Christian Lindner wird am 6. Oktober in Osnabrück sein.