Zweiter Aufguss nach vier Jahren Update verpasst: Kurt Krömer bringt nichts Neues in der Osnabrück-Halle Von Matthias Liedtke | 16.06.2022, 15:55 Uhr

Nahezu identisch wie vor fast vier Jahren am selben Ort war das Programm, mit dem der Berliner Komiker Kurt Krömer in der ausverkauften Osnabrück-Halle auftrat – ganz so, als wäre in der Zwischenzeit nichts Weltbewegendes passiert.